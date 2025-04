Prefeitura de Marataízes celebra 100 dias de gestão com muitos avanços

Completados nesta quinta-feira, 10 de abril, os 100 primeiros dias da nova gestão, a Prefeitura de Marataízes, sob a liderança do prefeito Toninho Bitencourt (Podemos), apresentou, em reunião com o primeiro escalão, um balanço de iniciativas que já impactam positivamente a vida da população marataizense.

Foram retomadas seis das nove obras paralisadas no município. Também foi feita a limpeza geral da cidade, com retirada de entulhos, varrição das vias, limpeza da rede de esgoto e drenagem de ruas que alagam constantemente. Outra ação foi o início do projeto para solução de esgotamento sanitário do Centro de Detenção Provisória (CDP). Foi retomada também aplicação de termonebulizador (fumacê) para combate aos mosquitos.

Nas áreas de turismo, cultura, cidadania e esportes houve a volta do trio elétrico e show nacional no Verão, o retorno da tradicional Festa das Canoas, projetos esportivos comunitários, além de projetos culturais para a população na Casa do Artesão. Houve ainda o início do projeto ciclístico e a ação de limpeza voluntária.

Em relação aos setores da agricultura, pesca e atendimento ao interior ocorreu a volta da Feira Municipal da Agricultura Familiar, manutenção de estradas vicinais que estavam abandonadas, atendimento aos familiares de pescadores e apoio para a subida e descida de embarcações dos pescadores.

Na assistência Social foi realizada a Ação Cidadã aos moradores em situação de rua, fornecendo apoio social e distribuição de alimentos e itens de higiene. Também foi reativado o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP).

Já na educação, foram realizadas a restauração e adequação do sistema para educação especial, feito o acompanhamento e monitoramento dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e Deficiência Intelectual (DI).

No planejamento e geração de empregos foi realizada a entrega de 70 títulos de propriedade de imóveis no Pontal, atendidas e capacidadas 2.460 pessoas por meio da Sala do Empreendedor, No primeiro trimestre de 2025 houve a abertura de 399 novas empresas no Município.

Na saúde foi implementada a Telemedicina em Marataízes. A Prefeitura retomou o funcionamento da Casa Rosa e o atendimento nos postos de saúde em todo o Município.

Além disso, na área de finanças e administração foi feito o pagamento de muitos contratos que estavam atrasados, como aluguéis de imóveis, o Consórcio da Saúde, fornecimento de combustíveis e outros. Além disso, foi realizada junto ao Tribunal de Contas (TCES) a defesa do perdão sobre a dívida de R$126 milhões, referente ao uso indevido dos recursos do royalties do petróleo para o custeio do auxílio-alimentação pela administração anterior.