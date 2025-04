Prefeitura de Marataízes realiza prestação de contas nesta quarta (30)

Nesta quarta-feira (30), a Prefeitura de Marataízes realizará a 1ª Prestação de Contas da atual gestão municipal de Marataízes. O evento ocorrerá no auditório do Rotary Clube, a partir das 19h, e está aberto ao público. Durante a prestação de contas, as secretarias municipais apresentarão um informe detalhado sobre as ações e projetos desenvolvidos por cada pasta ao longo do período.

O objetivo da iniciativa é promover a transparência da administração pública, mantendo a população e os contribuintes de Marataízes informados sobre as ações e entregas realizadas pela gestão. A Prestação de Contas é uma importante ferramenta de comunicação com a sociedade, permitindo que os cidadãos acompanhem o trabalho da Prefeitura e se engajem no processo de fiscalização e controle social.