Prepare o casaco! Frente fria derrubará as temperaturas no ES

Uma frente fria pode provocar temporais nas regiões Sul e Sudeste, a partir da próxima quinta-feira (3). Chuvas significativas, com volumes em torno de 100 mm, rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo devem atingir novamente o estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esses eventos serão causados por áreas de instabilidade associadas à formação de uma frente fria na região.

O deslocamento dessa frente fria do Rio Grande do Sul em direção à região Sudeste, a partir de quinta-feira (3), também ocasionará temporais isolados em Santa Catarina e no Paraná.

Ainda na quinta-feira (3), o estado de São Paulo estará em alerta para a ocorrência de temporais. Eles podem ser acompanhados de rajadas de vento significativas. Essa condição se estenderá para o centro-sul do Rio de Janeiro entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira (4).

Estado de atenção com a chegada da frente fria

A partir de sábado (5), o Inmet recomenda atenção aos acumulados de chuva previstos para o Vale do Paraíba e o litoral de São Paulo. Além do Rio de Janeiro, incluindo o litoral sul, a região serrana e a capital. Nessas áreas, a tendência é de acumulados de chuva que podem ultrapassar 100 mm.

Primeira massa de ar frio do ano

A partir da noite de sexta-feira (4), a chegada de uma massa de ar frio causará um declínio de temperatura na região Sul. Além do sul do Mato Grosso do Sul e em parte da região Sudeste.

Segundo o Inmet, as temperaturas podem ficar abaixo de 10°C em algumas áreas da região Sul. Nas serras gaúcha e catarinense, há, inclusive, previsão de geada ao amanhecer de sábado (5) e domingo (6), o que exige atenção para as lavouras.

Além disso, entre sexta-feira (4) e domingo (6) – principalmente no sábado (5) –, ventos intensos, de quadrante sul, favorecerão a baixa sensação térmica em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

No domingo (7), a temperatura começará a subir na região Sul, mas, por outro lado, diminuirá na região Sudeste. Na Serra da Mantiqueira, em São Paulo e Minas Gerais, as temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 12°C.

