Presença de João Campos marca Congresso Estadual do PSB no ES

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), foi uma das principais lideranças presentes no XVIII Congresso Estadual do PSB do Espírito Santo, realizado nesta terça-feira (23), em Vitória. A participação do gestor pernambucano reforçou a integração nacional do partido e simbolizou o fortalecimento das pautas progressistas em nível estadual e nacional.

O evento aconteceu no centro de convenções Ferrari Eventos, no bairro Santa Lúcia, e reuniu lideranças políticas de destaque, como o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), prefeitos capixabas, além de centenas de militantes e filiados de diversas regiões do Estado.

Durante sua fala, João Campos destacou a importância do diálogo, da responsabilidade e do compromisso com o futuro do Brasil. “É com coragem e responsabilidade que seguimos fazendo da política um instrumento real de transformação da vida das pessoas”, afirmou o prefeito, que também reforçou a relevância da etapa estadual rumo ao Congresso Nacional do PSB.

Além das discussões políticas e partidárias, o congresso confirmou a reeleição de Alberto Gavini à presidência estadual do PSB e elegeu representantes para os segmentos internos da legenda: Mário César Moreira (Movimento Popular Socialista), Patrícia Crizanto (Negritude Socialista Brasileira), Cris (Juventude Socialista Brasileira), Adneide Lima (Mulheres), Rogério Amaral (LGBTQIA+), Paulinho Araújo (Inclusão) e Zenildo (Setorial Sindical).

O evento também celebrou os resultados obtidos nas eleições municipais de 2024, quando o PSB capixaba conquistou 22 prefeituras, elegeu 14 vice-prefeitos, uma prefeita, além de 110 vereadores e 19 vereadoras, consolidando o crescimento da sigla no Estado.