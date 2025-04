PRF apreende mais de 800kg de maconha após tombamento de carreta no ES

Uma carreta carregada mais de 800kg de maconha tombou na manhã do sábado (27), no quilômetro 64 da BR-262, em Marechal Floriano, Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 9h50 e expôs a droga, que estava escondida em meio a uma carga de aveia.

Ao chegarem ao local, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) constataram a presença de invólucros e tabletes espalhados, com características típicas do tráfico de drogas, como odor, textura e formato. Durante a vistoria, os policiais encontraram 44 fardos intactos e diversos tabletes soltos, totalizando aproximadamente 884 quilos de maconha.

O condutor da carreta, que havia fugido do local, foi localizado nas proximidades com ferimentos compatíveis com o acidente. Ele confirmou ser o responsável pelo veículo e foi detido pela Polícia Militar (PMES) após receber atendimento médico. Em continuidade às buscas, outra equipe da PMES localizou o segundo ocupante da carreta, em um posto de combustível próximo ao acidente. Ele também apresentava lesões e confessou participação no transporte.

Devido ao derramamento da carga, parte da droga foi saqueada antes da chegada das equipes. No entanto, com apoio de cães farejadores e de uma aeronave do NOTAER, vários tabletes foram recuperados em áreas de vegetação adjacentes.

Os dois suspeitos foram encaminhados à 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil para responderem por tráfico de drogas. Já os veículos envolvidos foram apreendidos e removidos para o pátio do Detran-ES.