PRF dialoga com indígenas em Aracruz pelo Dia dos Povos Indígenas

Nesta terça-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma série de visitas a aldeias indígenas em Aracruz, no Espírito Santo, como parte das ações em alusão ao Dia dos Povos Indígenas.

A iniciativa, realizada em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), teve como objetivo fortalecer o diálogo, conhecer de perto a realidade local e buscar caminhos para uma relação mais respeitosa e cooperativa com os povos originários da região.

A ação teve início na Aldeia Indígena de Amarelos, onde os policiais foram recebidos por lideranças e moradores. Durante o encontro, foram relatadas dificuldades enfrentadas pelas comunidades, como o acesso limitado à saúde, a ausência de saneamento básico e a falta de água encanada. A visita também foi marcada por apresentações culturais, com cantos e danças tradicionais dos povos Guarani e Tupiniquim, reforçando a importância da preservação da identidade indígena.

Na Aldeia Pau Brasil, a comitiva reuniu-se com caciques e lideranças políticas locais para promover a integração institucional, discutir parcerias e incentivar a troca de saberes entre a PRF e a comunidade indígena.

Já na Aldeia Olho D’Água, os policiais foram recebidos pelo cacique da comunidade, que apresentou uma área de reflorestamento dentro do território indígena. O espaço, antes ocupado por eucaliptos, passou por um processo de recuperação ambiental, permitindo o retorno gradual da fauna e flora nativas.

A aproximação com as comunidades indígenas reforça o compromisso da PRF com os direitos humanos e com a valorização da diversidade étnico-cultural do país. A instituição destaca que seu papel vai além da fiscalização nas rodovias, contribuindo também para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e segura para todos.