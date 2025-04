PRF prende homem com arma ilegal e mandado de prisão na Serra

Na noite da última segunda-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 45 anos por porte ilegal de arma de fogo e munições, além de cumprimento de mandado de prisão.

A abordagem ocorreu por volta das 20h15, no km 242 da BR-101, em Serra/ES. Durante patrulhamento tático, equipes da PRF abordaram um veículo Volvo/FH 500. Ao realizarem vistoria no interior do caminhão, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre 38 mm e 11 munições do mesmo calibre.

Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor por não pagamento de pensão alimentícia.

O homem foi preso e encaminhado, junto com a arma e as munições apreendidas, à Delegacia de Polícia Civil de Serra.