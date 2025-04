PRF promove ações de saúde e educação na Festa da Penha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) trará ao Espírito Santo duas importantes ações durante a Festa da Penha: a Carreta Cinema Rodoviário e a Carreta de Comando de Saúde, que serão destaques na programação entre os dias 22 e 28 de abril.

A Carreta Cinema, que estará presente pela primeira vez em Vila Velha e também de forma inédita no estado, promove atividades voltadas à educação para o trânsito, com palestras, exibição de vídeos e sessões de filmes com foco na prevenção e no respeito às leis de trânsito.

De 22 a 28, as apresentações serão direcionadas a crianças de escolas públicas e privadas do município. No entanto, o público em geral também poderá participar: no dia 26, a carreta estará aberta das 15h às 21h, e no dia 28, das 14h às 18h, com acesso gratuito e livre para todas as idades.

Já a Carreta da Saúde da PRF, uma unidade móvel de atendimento médico, funcionará em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, oferecendo diversos serviços gratuitos à população. Entre eles, estão atendimentos médicos e de enfermagem para intercorrências clínicas, aferição de pressão arterial e glicemia, suporte com ambulância para casos mais complexos, testes rápidos para hepatite e sífilis, além de vacinação contra Influenza, COVID-19 e Dengue.

Confira a programação da Carreta da Saúde:

Sexta-feira (25): das 16h às 00h

Sábado (26): das 18h às 02h

Domingo (27): das 14h às 22h

Segunda-feira (28): das 14h às 22h

Durante toda a semana da Festa da Penha, a população poderá participar gratuitamente das atividades promovidas pelas carretas da PRF, voltadas para todas as idades.