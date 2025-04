PRF recupera 2 motos com restrição de furto em menos de 24h na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas com registro de furto em um intervalo de menos de 24 horas, durante fiscalizações na BR-101, no Espírito Santo.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 15h30 desta segunda-feira (14), no km 237 da rodovia, em Fundão/ES. Durante ações de policiamento ostensivo, os policiais visualizaram uma motocicleta estacionada às margens da BR-101. Ao verificar os elementos de identificação veicular, foi constatado que a placa afixada não correspondia ao veículo original, que possuía registro de furto.

Já na manhã desta terça-feira (15), por volta das 12h, uma equipe da PRF abordou uma motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer durante fiscalização em frente à Unidade Operacional de São Mateus/ES. O condutor, que não portava documentos pessoais ou do veículo, afirmou ser menor de idade e declarou que a motocicleta pertenceria a seu pai — informação que não pôde ser comprovada. O jovem disse ainda ter adquirido o veículo por R$ 7 mil em espécie, de um homem, e que estava se mudando para a Bahia para morar com a tia.

Durante consulta aos sistemas, foi confirmada a restrição de furto/roubo da motocicleta. Também foi identificado que o adolescente já havia sido apreendido anteriormente por fato análogo a furto. Na mochila do jovem, os policiais encontraram duas pequenas porções de substância semelhante à maconha. Questionado, ele afirmou que a droga era para consumo pessoal.

As duas ocorrências foram encaminhadas às Delegacias da Polícia Civil de Fundão e São Mateus, respectivamente, para os procedimentos legais cabíveis.

