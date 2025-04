PRF recupera carro roubado e apreende munições em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde da última segunda-feira (7), um veículo roubado no distrito de Rio Quartel, em Linhares. A ação foi realizada após a equipe receber informações sobre o crime e iniciar patrulhamento nas imediações.

Durante as buscas, uma equipe da PRF localizou o veículo suspeito e imediatamente deu ordem de parada. O condutor, no entanto, tentou fugir ao invés de obedecer à sinalização, mas acabou interrompendo a fuga poucos metros à frente. Em seguida, três ocupantes desembarcaram do automóvel: o condutor, um passageiro que estava no banco dianteiro e outro no banco traseiro.

No momento da abordagem, o passageiro da frente admitiu ter participado do roubo do carro. Entretanto, deurante a revista pessoal, os policiais encontraram cinco cartuchos calibre .38 SPL no bolso dele. O suspeito também afirmou que havia dispensado pela janela um revólver do mesmo calibre ao perceber a aproximação da viatura.

A PRF, com o apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal de Linhares, realizou buscas no local indicado pelo suspeito para tentar localizar a arma de fogo, mas o revólver não foi encontrado.

Dentro do veículo, os policiais encontraram dois celulares: um pertencente ao proprietário do carro e outro que havia sido levado durante o assalto.

A ocorrência foi encaminhada para o plantão do Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares para os procedimentos cabíveis.