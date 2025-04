PRF recupera três veículos em menos de sete horas na BR-101,

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou três veículos com restrição de furto ou roubo em um intervalo de apenas sete horas na última terça-feira (22), durante fiscalizações na BR-101, no Espírito Santo.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 15h, no km 270 da rodovia, quando os agentes deram ordem de parada a uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros. O condutor desobedeceu e iniciou fuga, sendo acompanhado por cerca de 20 km. A moto foi abandonada em uma área de vegetação às margens da rodovia. Após vistoria, os policiais constataram que se tratava de um veículo clonado que havia sido furtado no dia 8 de abril de 2025, em Serra/ES.

Minutos depois, às 17h, no km 414 da BR-101, em Itapemirim, a equipe da PRF abordou um Ford/Ecosport prata. O condutor estava acompanhado de um passageiro, identificado como seu sobrinho, que fugiu do local e não foi localizado, mesmo após buscas com apoio da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista relatou ter comprado o veículo por R$ 35 mil, mais 24 parcelas de R$ 980. Durante a fiscalização, foram constatados sinais de adulteração nos identificadores, e a inspeção técnica preliminar revelou que se tratava de um carro com registro de roubo em Belo Horizonte/MG, em 28 de outubro de 2024.

Já por volta das 22h10, outra equipe da PRF visualizou um veículo suspeito no km 266 da BR-101, também em Serra. Após consulta aos sistemas, foi confirmado que o carro havia sido furtado em 14 de abril deste ano, em Vitória. O condutor, um homem de 34 anos, foi detido.

As três ocorrências foram encaminhadas às Delegacias da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.