Procissão do Silêncio inicia Sexta-feira Santa em Mimoso do Sul

Milhares de fiéis tomaram as ruas de Mimoso do Sul na madrugada desta Sexta-feira Santa, 18 de abril, para acompanhar a tradicional Procissão do Silêncio.

A procissão, que remonta ao século XIX, é considerada uma das manifestações religiosas mais emblemáticas da Semana Santa no sul do Espírito Santo, acontecendo há quase 20 anos.

Realizada pela paróquia São José, a manifestação religiosa começou por incentivo do padre Gilberto Roberto Silva, então pároco local, com o objetivo de refletir sobre os sinais cotidianos da morte, no dia em que a Igreja relembra a Paixão e morte de Jesus Cristo.

Neste ano, a procissão contou com a presença de Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim que, unindo-se à comunidade, percorreu as ruas da cidade em oração e recolhimento.

A multidão se organizou em duas filas, com apresentações de quadros vivos, representando diferentes temas. Pessoas de todas as idades e diferentes comunidades da paróquia, participaram da composição dos quadros.

Segundo o pároco, padre Gracione Augusto Alves, neste trajeto, os fiéis percorrem as ruas em absoluto silêncio, “carregando simbolicamente o sofrimento de Cristo e convidando todos à refletirem sobre o amor e o sacrifício do Salvador”, afirmou.

Para o presbítero, a presença de Dom Luiz Fernando, reforça o valor espiritual da celebração e convida aos fiéis, para viverem a experiência com o coração aberto, num verdadeiro espírito de comunhão e fé.