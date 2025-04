Procon-ES aponta variação de até 155% no preço dos ovos de Páscoa

Com a proximidade da Páscoa, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) realizou uma pesquisa de preços em 11 estabelecimentos da Grande Vitória entre os dias 1º e 3 de abril. O objetivo é auxiliar os consumidores a fazerem escolhas mais conscientes e econômicas neste período de aumento na procura por ovos de chocolate.

O levantamento avaliou 13 marcas e mais de 150 modelos de ovos, revelando variações expressivas nos preços praticados pelos supermercados. A maior diferença encontrada foi de 155,64% para o mesmo produto. O ovo Ghostface 100g (Arcor), por exemplo, foi encontrado por R$ 42,99 em um local e por R$ 109,90 em outro. Já o ovo Laka e Diamante Negro 100g (Lacta) apresentou uma diferença de até 94,78%, com preços que variam de R$ 45,99 a R$ 89,58.

Entre os ovos voltados para o público infantil, os valores também oscilam bastante conforme a marca. Em um dos estabelecimentos pesquisados, o Kinder Maxi 150g (Ferrero) é vendido por R$ 97,99, enquanto ovos de 90g com temas como Sonic, Peppa Pig, Patrulha Canina, Naruto e Hello Kitty (Delicce) custam R$ 64,90 – uma diferença de até 50%.

O Procon-ES alerta que os consumidores devem ficar atentos às informações nos rótulos dos produtos, como data de validade, ingredientes, peso e tipo de chocolate. É importante observar se o produto é realmente chocolate ou apenas tem “sabor chocolate”, já que essa distinção influencia na composição e qualidade. Produtos com “sabor chocolate”, por exemplo, tendem a ter mais gordura e menos cacau, o que compromete o valor nutricional.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, reforçou a importância da pesquisa de preços. “Comparar os valores pode representar uma economia significativa. Além disso, é fundamental que o consumidor analise seu orçamento e não se deixe influenciar por estratégias de marketing que estimulam compras por impulso”, destacou.

