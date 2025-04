Procon lança novo serviço para denúncias; veja como vai funcionar

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) possibilitou ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) lançar um novo canal virtual para registro de denúncias.

A medida permite que os cidadãos relatem eventuais violações às normas de defesa do consumidor de maneira mais prática e rápida, por meio do site do Procon-ES – https://procon.es.gov.br/, criado e mantido pelo Prodest.

Na Guia Serviços, é necessário clicar no banner Atendimento Eletrônico para casos individuais de problemas na compra de produtos ou serviços. Nessa mesma guia, há o banner Denúncia Eletrônica que abrange situações que possam afetar vários consumidores ao mesmo tempo.

Nos dois casos, a denúncia deve ser formalizada por meio dos sistemas Acesso Cidadão (login único para uso de ferramentas digitais do Governo do Estado) e E-Flow (solução de envio de formulários eletrônicos), ambos desenvolvidos e mantidos pelo Prodest.

“O lançamento desse novo serviço do Procon estadual é muito importante para tornar o processo de denúncia mais simples, rápido e eficiente para o cidadão. E isso mostra como a tecnologia pode contribuir para os consumidores terem mais condições de exercer os direitos de forma mais assertiva e segura”, enfatizou o diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio.