Produção de petróleo e gás no ES deve crescer 11% ao ano até 2027

A produção de petróleo e gás no Espírito Santo deve crescer 11,2% ao ano até 2027, é o que aponta 8ª edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no ES. Lançado na terça-feira (08), o documento produzido pelo Observatório Findes reúne os mais importantes dados e análises do setor, além de apresentar projeção de investimentos e de produção de óleo e gás.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Anuário apresenta os cenários da projeção da produção de petróleo e gás natural para o Espírito Santo, divididas em ambiente offshore (no mar) e onshore (em terra). Segundo a gerente executiva do Observatório Findes e economista-chefe da Findes, Marília Silva, o objetivo desse esforço é trazer maior previsibilidade para os agentes do setor, podendo antecipar cenários e pautar ações do poder público e privado.

“Estimamos que entre 2024 e 2027, tanto a produção total de petróleo, quanto a produção total de gás natural, cresçam no Espírito Santo. Esse aumento decorrerá, principalmente, do Projeto Integrado do Parque das Baleias (IPB), da Petrobras; do campo de Wahoo, sob operação da Prio e do campo de Golfinho, gerido pela BW Energy – todos no ambiente offshore. Já no onshore, a expectativa é de que o aumento da produção venha das recentes descobertas de petróleo constatados nos últimos anos”, comenta Marília Silva.

A estimativa é que até 2027 o crescimento médio anual de petróleo seja de 11,2%, alcançando um volume de 213,1 mil barris por dia em 2027. No caso do gás natural, as projeções indicam um crescimento médio anual de 10,4% no mesmo período com a produção alcançando um volume de 4,9 milhões de metros cúbicos por dia (m³/dia) em 2027.

O gerente de Ambiente de Negócios da Findes, Nathan Diir, aponta que para o período completo da projeção, ou seja, entre 2024 e 2030, a expectativa é de um crescimento médio anual de 0,4% na produção de petróleo e de 0,3% na produção de gás natural.

“A partir de 2028, vamos começar a ver o processo de decaimento natural da produtividade dos campos, que resultará em uma queda na produção offshore. No caso da produção onshore, projetamos que a redução ocorra a partir de 2030. Apesar disso, o volume de produção esperado em 2030 ainda será superior ao que foi produzido em 2024, quando a produção média de petróleo foi de 154,9 mil barris de petróleo por dia e de 3,6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia (m³/dia)”, explica.

Sobre o Anuário da Indústria de Petróleo e Gás no ES

O Anuário da Indústria de Petróleo e Gás no Espírito Santo é um documento que reúne os mais importantes dados e análises do setor, além de apresentar uma projeção da produção de óleo e gás até 2030. O material traz, ainda, informações como número de poços perfurados no Estado, investimentos previstos até 2030, arrecadação de royalties e participações especiais, entre outros dados.

Desde 2017, a Findes, por meio do Observatório Findes e do FCPGE, é pioneira na produção deste importante documento. Neste ano, em sua 8ª edição, o projeto contou com o apoio do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia (FCPGE); do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); do Governo do Espírito Santo; do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP); da Organização Nacional da Indústria de Petróleo e Gás (Onip); da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (Abpip) e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).