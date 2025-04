Programa Sementes avança para próxima fase de seleção

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) divulgou, nessa quarta-feira (16), o resultado preliminar da Fase 2 do Programa Sementes, que busca incentivar ideias inovadoras e fortalecer projetos de base tecnológica em nove municípios na Bacia do Rio Doce. Com isso, o programa entra em uma nova etapa do processo seletivo, aproximando-se da definição das 50 startups que participarão do ciclo de mentorias e aceleração.



Nesta fase, foram avaliadas todas as propostas inscritas, com base nos critérios técnicos estabelecidos em edital. Agora, projetos em estágio de ideação que obtiveram nota igual ou superior a 60 pontos avançam para a Fase 3, que consiste na realização de entrevistas com os proponentes. As entrevistas são uma etapa essencial do processo, pois possibilitam uma análise mais aprofundada sobre o potencial de cada projeto, sua viabilidade e alinhamento com os objetivos do programa. Já as startups em operação e que obtiveram a mesma pontuação seguem, automaticamente, para a fase final, sem a necessidade de entrevistas.



Segundo a coordenadora do programa, Jamylly Caran, o processo está sendo conduzido com responsabilidade e dentro dos prazos previstos. “Estamos seguindo o cronograma com total transparência e compromisso. A cada fase, reforçamos nossa missão de apoiar boas ideias e contribuir para o ecossistema de inovação capixaba. A expectativa para as entrevistas é grande, pois agora teremos a oportunidade de conhecer melhor os projetos e suas equipes”, ressaltou.

Oportunidades, capactações e mais

“Quero parabenizar todos os proponentes que avançaram para esta nova etapa do Sementes. É gratificante ver tantas ideias inovadoras surgindo e ganhando força. O Governo do Estado tem o firme compromisso de apoiar iniciativas empreendedoras, especialmente no interior, onde sabemos que há um grande potencial ainda pouco explorado. Estamos levando oportunidades, promovendo capacitação e abrindo caminhos para que novos negócios floresçam, gerando renda, emprego e desenvolvimento para as nossas cidades”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

No final das entrevistas o resultado ficará automaticamente disponível. As 50 startups selecionadas participarão de um programa estruturado com mentorias, capacitações e acesso a uma rede de apoio para potencializar seus negócios.

Como acessar?

Os participantes podem acessar o resultado por meio do site oficial da Secti.

Acesse: https://secti.es.gov.br/sementes

Role até o final da página para encontrar a seção de resultados da Fase 2.

Como vão funcionar as entrevistas?

Data, horário e link de acesso serão enviados por e-mail para o coordenador do projeto.

Existe uma tolerância máxima de 5 minutos de atraso. Após esse período, a entrevista será automaticamente desconsiderada. A startup terá 5 minutos para apresentar seu pitch, podendo utilizar slides (opcional). Após o pitch, o avaliador fará perguntas com base na proposta submetida e na apresentação realizada.

Próximos passos

Este é um momento importante para todas as ideias que avançaram no processo seletivo. O resultado preliminar apresenta as propostas que seguem em análise e que ainda estão sujeitas a recursos, conforme o cronograma do edital.

Fique atento aos prazos e orientações previstas para a próxima etapa. Em caso de dúvidas, consulte o edital ou entre em contato com a equipe do Programa Sementes.

Cronograma:

Entrevistas (fase 3) – 22/04 a 30/04;

Previsão de publicação do resultado preliminar, a partir de 01/05;

Prazo para submissão de recursos administrativos: 05 (cinco) dias úteis, a partir do 1º dia de publicação do resultado de habilitação;

Previsão de publicação do resultado final, a partir de 09/05