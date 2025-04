Programa Sorria Piúma vai ofertar próteses dentárias gratuitamente

A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está dando mais um importante passo na promoção da saúde bucal e da autoestima da população. Foi lançado o Programa Sorria Piúma, que irá oferecer próteses dentárias de forma totalmente gratuita para moradores do município que necessitam do serviço.

O programa é uma iniciativa que integra a política nacional do “Brasil Sorridente”, do Ministério da Saúde, por meio da especialidade de Prótese Dentária LRPD, e tem como objetivo devolver a saúde bucal e o sorriso de volta ao rosto de quem mais precisa.

Quem pode participar?

O Sorria Piúma é voltado para moradores do município que realmente necessitam de próteses dentárias e que passem por avaliação odontológica nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Como funciona?

O processo para participar do programa é simples. Basta seguir os passos abaixo:

Dirija-se até a UBS do seu bairro.

Agende uma consulta com o dentista.

O profissional realizará uma avaliação intra e extra-oral.

Caso necessário, o paciente será encaminhado para uma comissão de avaliação, que definirá as prioridades com base nos critérios estabelecidos pelo manual técnico de próteses.

Vale destacar que o paciente só será encaminhado para a lista de espera após concluir os tratamentos odontológicos necessários indicados na avaliação inicial.

E após a aprovação?

Assim que for aprovado pela comissão, a UBS piloto entrará em contato com o paciente para agendar o início do processo de moldagem das próteses, dando início a uma nova fase da vida dessas pessoas, com mais saúde, qualidade de vida e autoestima.

Um novo sorriso, uma nova vida. Com o Programa Sorria Piúma, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o cuidado integral à saúde dos cidadãos. A prótese dentária não é apenas uma questão estética, mas também essencial para a boa alimentação e bem-estar das pessoas.

Onde buscar mais informações?

Interessados devem procurar a Unidade Básica de Saúde do seu bairro ou entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos juntos espalhar sorrisos pela nossa cidade!