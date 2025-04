PROINTEC – Saúde In Foco acontece nesta quinta (3), em Guaçuí; veja

Começa nesta quinta-feira (3), o PROINTEC – Saúde In Foco, o Seminário de Ciência e Tecnologia na Saúde, que acontece nos dias 3 e 4 de abril em Guaçuí, no Caparaó capixaba.

O evento, promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), reunirá especialistas, profissionais e estudiosos da saúde para explorar as mais recentes inovações e tendências do setor.

Com entrada gratuita, o PROINTEC Saúde In Foco será realizado no Centro de Eventos de Guaçuí e oferecerá uma programação completa, que abrange desde a influência da música no processo de cura até os avanços da telemedicina e as estratégias inovadoras no combate às arboviroses.

Programação diversificada

O seminário abordará temas cruciais para o futuro da saúde, com palestras e debates conduzidos por profissionais renomados. Confira a programação completa:

Dia 3 de abril:

8h: Credenciamento

9h: Gilson Santos: Música no Processo de Cura

10h: Abertura Oficial

11h: Dr. André Fonseca: Telemedicina: Como a escassez de profissionais pode ser superada com a inovação

12h: Horário de Almoço

13h30: Flávia da Veiga: Os 6 Hábitos da Felicidade, Segundo a Ciência

14h30: Mesa de Debates

15h30: Dra. Hellen Valentim: O impacto da Reabilitação Cardíaca pra Sociedade

18h: Show Mayara Barbosa

Dia 4 de abril:

8h: Credenciamento

9h: Solange Thompson: Equipes Multiprofissionais Ampliadas na APS: Experiências exitosas e transformações na Região Sul de Saúde do Espírito Santo

10h: Giulyana Mazioli Alvarenga: Aplicativo Gota de Vida: a modernização da doação de sangue através da transformação digital

11h: Pablo Lira: 5 Anos de Pandemia: Aprendizados e Legados

12h: Almoço

13h30: Saulo Caliman e Rodolpho Almeida: Jogo Caça Dengue: Inovação e Gamificação no Combate às Arboviroses

14h30: Mesa de Debates

15h30: Vitória Tedoldi Moreira, Rejane Silva dos Santos, Monielli Taiuli da Silva: Práticas inovadoras em Saúde Mental: Experiência da Residência Multiprofissional do ICEPi

16h30: Encerramento

