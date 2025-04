Projeto de Afonso Cláudio promove inclusão em sala de aula

Com o intuito de fortalecer a equidade e tornar o processo de ensino-aprendizagem acessível a todos os estudantes, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Maria de Abreu Alvim, localizada no município de Afonso Cláudio, promoveu, na última quarta-feira (02), uma atividade prática adaptada e sensorial sobre os conceitos de rotação da Terra, sucessão entre dia e noite e fusos horários.

De acordo com a professora de Geografia Danilia Lopes da Silva, a iniciativa foi idealizada especialmente para atender uma aluna do Atendimento Educacional Especializado (AEE), diagnosticada com síndrome de Down. No entanto, a proposta acabou ultrapassando as expectativas e contribuiu significativamente para o aprendizado de toda a turma, evidenciando que práticas pedagógicas inclusivas beneficiam a todos.

Para tornar o conteúdo mais concreto, visual e acessível, a professora, com auxílio de materiais simples e reutilizáveis como, por exemplo: um rolo de adesivo para retirar pelos de roupas, uma lata de refrigerante, pedaços de forro de PVC moldados com soprador térmico e detalhes confeccionados com caneta 3D, produziu representações do sistema Solar.

Deste modo, o recurso didático possibilitou que os alunos visualizassem e manipulassem os movimentos da Terra, compreendendo de maneira prática e lúdica fenômenos geográficos muitas vezes abstratos, como a rotação do planeta, a alternância entre dia e noite e a organização dos fusos horários.

“Acredito que ensinar é tornar o conhecimento acessível a todos, respeitando as particularidades de cada aluno. Essa adaptação foi feita com carinho e criatividade para mostrar que a Geografia pode ser inclusiva, concreta e encantadora. Ver a aluna interagir, compreender e se encantar com o que estava aprendendo foi uma das maiores recompensas que eu pude ter”, destacou a professora.