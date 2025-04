Projeto vai formar arquitetos capixabas em habitação socia

E se surgisse um projeto inédito no Espírito Santo, que ensinasse a elaboração de laudos técnicos para residências e promovesse um estudo de campo com arquitetos no interior do Estado, com o objetivo de compreender as condições estruturais das moradias capixabas? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) tornará isso realidade. Pela primeira vez, será oferecido um curso gratuito de qualificação profissional em ATHIS (Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social).

As inscrições, que vão até o dia 14 de abril, selecionarão 20 arquitetos e urbanistas para a formação, com foco na capacitação de profissionais na elaboração de laudos técnicos. Segundo Priscila Ceolin, presidente do CAU/ES, o curso será uma ferramenta essencial para melhorar a qualidade de vida em comunidades vulneráveis.

O curso que iniciará no dia 22 de abril, será ofertado em 160 horas, divididas entre aulas teóricas em Vitória e atividades práticas em Piúma, em um bairro selecionado para o diagnóstico de moradias. A inscrição deve ser realizada por meio do formulário online disponível https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdVK5VicSt8LkvPT1ELVG6bg6r35oHZ753UBUw7_TQnvM3Ww/viewform

As aulas teóricas abordarão temas como diagnóstico de habitações autoconstruídas, cenário da habitação no Brasil e no Espírito Santo, e georreferenciamento. Já a parte prática envolverá visitas a comunidades de Piúma, com a produção de laudos técnicos que poderão embasar políticas públicas e captar recursos federais para reformas e reconstruções.

A Lei ATHIS (Lei Federal nº 11.888/2008) é uma lei que garante assistência técnica gratuita para famílias de baixa renda. A assistência técnica é para o projeto e construção de habitação de interesse social.

Segundo a presidente do CAU/ES, Priscila Ceolin, este curso é uma oportunidade única para arquitetos e urbanistas aprimorarem seus conhecimentos em áreas pouco exploradas durante a graduação, com foco em habitação social. “Este curso é mais um recurso para que os profissionais da arquitetura e urbanismo possam se especializar em uma área fundamental para o desenvolvimento social e urbano, promovendo melhorias concretas para as comunidades mais carentes.”

A presidente destaca também que a instituição busca inclusão na realização deste projeto. “O CAU/ES está buscando cada vez mais criar uma realidade de trabalho repleta de diversidade. Por isso, neste edital, disponibilizamos um número de vagas exclusivas para priorizar a participação de mulheres, negros, indígenas e profissionais com até 5 anos de carreira, assim, cada vez mais ampliando a diversidade na arquitetura e urbanismo”, finaliza.