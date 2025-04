Putin anuncia cessar-fogo de 3 dias em maio; entenda o motivo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou, nesta segunda-feira (28), a implementação de um cessar-fogo total de três dias durante o mês de maio, em meio ao conflito com a Ucrânia. A medida visa celebrar o 80º aniversário da vitória da antiga União Soviética sobre a Alemanha Nazista na Segunda Guerra Mundial.

O Kremlin detalhou que o cessar-fogo terá duração de 72 horas, entre os dias 8 e 10 de maio, e fez um apelo ao governo ucraniano para que aceite as condições propostas. “Todas as hostilidades serão suspensas durante este período”, afirmou o Kremlin em comunicado oficial, ressaltando que espera que a Ucrânia siga o mesmo exemplo.

Em resposta, o governo russo indicou que, caso a Ucrânia viole o cessar-fogo, as forças armadas russas adotarão uma resposta “adequada e eficaz”.

Além disso, Moscou manifestou disposição para “interagir construtivamente” com parceiros internacionais, com o objetivo de abordar as “causas profundas” do conflito. Para a Rússia, essa abordagem abrange um conjunto mais amplo de interesses, incluindo a limitação da presença militar ucraniana, a prevenção da adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a ampliação da sua influência na política interna ucraniana.

As informações foram originalmente publicadas pelo jornal britânico The Guardian.