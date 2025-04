Quase 80% dos lares capixabas têm segurança alimentar, aponta IJSN

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgou, nesta sexta-feira (25), um especial que apresenta iniciativas de combate à insegurança alimentar no Espírito Santo. O estudo, elaborado pela Coordenação de Estudos Sociais do IJSN, revela que 79,2% dos lares capixabas vivem em situação de segurança alimentar, superando a média nacional de 72,4%. Com esse desempenho, o Estado ocupa a 5ª posição entre as unidades da federação (UFs) no indicador.

Além disso, o Espírito Santo também se destaca na análise da insegurança alimentar, registrando o 5º menor índice do país, com 20,8% dos domicílios nessa condição.

O levantamento ressalta a importância do programa Compra Direta de Alimentos (CDA), que fortalece a agricultura familiar ao adquirir produtos de pequenos produtores para abastecer instituições sociais, como escolas, hospitais e creches.

Com a criação do Sistema de Compra Direta de Alimentos (SisCDA), o Governo Estadual modernizou a gestão das compras, tornando o processo mais ágil, transparente e eficiente.

“O Decreto nº 5.714-R, de 27 de maio de 2024, mostra o compromisso do Espírito Santo com políticas públicas voltadas aos pequenos produtores, gerando renda e promovendo impactos sociais positivos. O Instituto Jones divulga essas iniciativas para fortalecer projetos que se mostram transformadores. A adesão de 64 municípios ao CDA entre 2023 e 2024 comprova esse avanço”, afirma Antonio Rocha, diretor de Integração do IJSN.

O especial também destaca o edital do Programa Cozinhas Solidárias, conduzido pela Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). A iniciativa vai repassar até R$ 1,4 milhão por Organização da Sociedade Civil (OSC) selecionada para a produção e distribuição de refeições. No total, 11 municípios do programa Estado Presente estão aptos a participar da seleção, que irá contemplar cinco OSCs.

Outro ponto de atenção é a adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), que promove a articulação entre governos, sociedade civil e instituições privadas. Embora 37 municípios capixabas tenham leis para criar conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), apenas nove formalizaram adesão ao Sisan, enquanto 38 ainda não possuem estrutura institucional voltada à área.

“A insegurança alimentar é um desafio complexo que exige respostas integradas. O IJSN se coloca à disposição para apoiar gestores com dados e análises que impulsionem projetos locais e ajudem a transformar realidades”, finaliza Antonio Rocha.