Quina tem 3 apostas ganhadoras do Espírito Santo

O sorteio do concurso 6696 da Quina aconteceu na noite desta quarta-feira (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como sempre, milhares de apostadores aguardavam ansiosamente pelo resultado, na esperança de levar para casa o grande prêmio.

Números Sorteados na Quina 6696

Os cinco números sorteados foram:

15 – 19 – 51 – 55 – 57

Se você apostou nesta edição da Quina, é essencial conferir seu bilhete com atenção. Afinal, mesmo que não tenha acertado todos os números, ainda há chances de ganhar prêmios menores.

Apostas ganhadoras do Espírito Santo

SERRA/ES LIGUE LOTERIA CASA LOTERICA PRACA OITO LTDA 5 Fisico Não Simples 1 R$4.171,19 SERRA/ES LOTERIA JACARAIPE LOTERIA JACARAIPE LTDA-ME 5 Fisico Não Simples 1 R$4.171,19 VITORIA/ES LOTERIA RIO BRANCO LOTERIA RIO BRANCO LTDA 5 Fisico Não Simples 1 R$4.171,19

Premiação e Acumulado

Para este concurso, o prêmio estimado foi de R$ 10,4 milhões. No entanto, a Caixa Econômica Federal ainda não divulgou se houve ganhadores na faixa principal. Caso ninguém tenha acertado todas as dezenas, o valor acumulará para o próximo sorteio, tornando-o ainda mais atrativo.

Além disso, a Quina também distribui prêmios para quem acertar quatro, três ou dois números. Assim, mesmo que o prêmio máximo não saia, diversos jogadores podem levar quantias menores.

Próximo Sorteio da Quina

Se você não ganhou desta vez, não se preocupe! O próximo sorteio da Quina, concurso 6697, será realizado já nesta quinta-feira (3). Segundo a Caixa, o prêmio estimado para a próxima edição é de R$ 600 mil.

Portanto, para quem deseja participar, as apostas podem ser feitas até 19h do dia do sorteio, seja nas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa.

Como Jogar na Quina

Jogar na Quina é simples. O apostador deve escolher entre 5 e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante. Quem acerta os 5 números sorteados leva o prêmio principal. Porém, acertando 4, 3 ou até 2 números, também é possível ganhar.

Além disso, vale lembrar que quanto mais números você escolher, maior será sua chance de ganhar. No entanto, o valor da aposta aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas.

Probabilidades de Ganhar na Quina

É importante entender as probabilidades antes de apostar. Veja as chances de ganhar com diferentes tipos de apostas:

Aposta mínima (5 números): 1 em 24.040.016

Aposta máxima (15 números): 1 em 8.005

Por outro lado, se o objetivo for ganhar acertando 4 números, as chances aumentam para 1 em 64.106 na aposta mínima, tornando essa uma opção mais viável para muitos jogadores.

Onde e Como Receber os Prêmios

Caso tenha sido premiado, é fundamental saber como resgatar seu prêmio. Para valores de até R$ 1.903,98, o pagamento pode ser feito diretamente em casas lotéricas credenciadas. Entretanto, se o prêmio for maior, o ganhador deverá comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, portando um documento oficial com foto e o bilhete premiado.

Além disso, para valores acima de R$ 10 mil, há um prazo de dois dias úteis para que o dinheiro seja liberado após a solicitação.

Jogue com Responsabilidade

Por fim, vale lembrar que a Quina, assim como qualquer outro jogo de azar, deve ser encarada como uma forma de entretenimento. A Caixa recomenda que os apostadores joguem com moderação e não comprometam suas finanças em busca da sorte.

Seja como for, fique atento aos próximos sorteios e acompanhe sempre os resultados da Quina para saber se você foi um dos sortudos!