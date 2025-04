Resultado da Quina 6704: aposta ganhadora sai para uma cidade do ES

O resultado da Quina 6704 foi divulgado neste sábado, 12 de abril, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP). O concurso trouxe novas chances para quem busca transformar a sorte em realidade. A seguir, confira os detalhes do sorteio e os números vencedores.

Números sorteados no resultado da Quina 6704

Os cinco números sorteados no concurso 6704 da Quina foram:

19 – 27 – 34 – 50 – 72

Esses números definiram os ganhadores das faixas de premiação da Quina neste sábado.

Apostas ganhadoras com 4 acertos no ES

VILA VALERIO/ES LOTERIA UAI LOTERIA E LANCHONETE UAI LTDA ME 5 Fisico Não Simples 1 R$6.770,40

Premiação da Quina 6704

A premiação da Quina 6704 é distribuída entre os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 dezenas. O valor exato para cada faixa é divulgado após o rateio oficial da Caixa Econômica Federal. Entretanto, caso não haja ganhadores com cinco acertos, o prêmio principal acumula para o próximo sorteio.

Como funciona a Quina?

A Quina é um dos jogos mais populares das Loterias Caixa. Porém, para apostar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Portanto, quanto mais dezenas escolhidas, maior o valor da aposta e maiores as chances de ganhar.

Onde conferir o resultado da Quina 6704

O resultado da Quina 6704 pode ser conferido:

No site oficial da Loterias Caixa

Em casas lotéricas autorizadas

Pelo aplicativo oficial das Loterias

Além disso, veículos de comunicação especializados atualizam os resultados em tempo real.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

A Quina tem sorteios diários, de segunda a sábado, sempre a partir das 20h (horário de Brasília). O próximo concurso, Quina 6705, ocorrerá na segunda-feira (14).

Como resgatar o prêmio da Quina

Se você acertou algum número no resultado da Quina 6704, pode retirar o valor:

Em casas lotéricas , para prêmios de até R$ 2.112,00

, para prêmios de até R$ 2.112,00 Porém, nas agências da Caixa, para valores maiores

É necessário apresentar um documento oficial com foto e o comprovante da aposta.

Dicas para futuros apostadores

Apostadores experientes recomendam:

Fazer jogos com mais de cinco dezenas , aumentando as chances de acerto

, aumentando as chances de acerto Entretanto, utilizar bolões oficiais , que permitem apostas com mais números por um custo compartilhado

, que permitem apostas com mais números por um custo compartilhado Evitar sequências simples ou datas de aniversário, comuns entre muitos jogadores

Resultado da Quina 6704: confira e guarde seu bilhete

Contudo, a conferência do resultado da Quina 6704 deve ser feita com atenção. Guarde seu bilhete em local seguro até a confirmação do prêmio. Portanto, lembre-se: o prazo para resgate é de 90 dias corridos após a data do sorteio.

Acompanhe os próximos resultados

Portanto, para não perder nenhum detalhe, continue acompanhando os resultados da Quina diariamente. Fique por dentro das novidades, estatísticas e acumulados acessando fontes confiáveis e especializadas em loterias.