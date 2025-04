Retorno: Marcus Vicente assume subsecretaria do governo estadual

Após um período de três meses fora do governo, Marcus Vicente (PP) está de volta à administração estadual do Espírito Santo. Ele foi nomeado nesta quinta-feira (10) para o cargo de subsecretário de Relações Institucionais da Casa Civil, conforme consta no Diário Oficial do Estado.

Vicente esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) desde 2019, mas deixou o posto em janeiro, após um acordo político entre o governador Renato Casagrande (PSB) e o deputado Josias da Vitória, que assumiu a presidência estadual do PP.

Como parte do entendimento para manter o partido na base governista, Da Vitória indicou Marcos Aurélio Soares para comandar a Sedurb. Já Marcus Vicente, com uma relação de longa data com Casagrande, retornou ao governo em uma posição que não faz parte da cota partidária.