Reunião de Arnaldinho, Musso e Linhalis agita política capixaba

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), recebeu na manhã de terça-feira (15) o secretário de Governo de Vitória, Erick Musso (Republicanos). A reunião, que também contou com a presença do deputado federal Victor Linhalis (Podemos) — um dos principais aliados de Arnaldinho —, rapidamente repercutiu nos bastidores políticos do Espírito Santo.

Erick Musso, além de ocupar um cargo estratégico na gestão do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), é o presidente estadual do Republicanos no Espírito Santo, o que aumentou ainda mais o peso político do encontro.

A foto publicada nas redes sociais por Arnaldinho, acompanhada da legenda “Conversamos sobre os desafios das grandes cidades e o futuro do Espírito Santo”, despertou curiosidade e alimentou especulações sobre possíveis alianças e movimentações visando as eleições municipais de 2024.