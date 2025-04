Reuniões em Brasília fortalecem PSB-ES no cenário nacional

O presidente do PSB no Espírito Santo, Alberto Gavini, e o economista Paulo Brusqui cumpriram, nesta terça-feira (29), uma série de compromissos institucionais em Brasília, com foco na articulação política e no fortalecimento do partido no estado.

A agenda começou com uma reunião estratégica com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, onde foram discutidos o cenário político-econômico nacional, os resultados das últimas eleições e as perspectivas para o PSB. Na ocasião, Gavini e Brusqui também convidaram Alckmin para visitar o Espírito Santo, com destaque para a tradicional Feira dos Municípios.

Na sequência, os representantes capixabas estiveram na sede nacional do PSB para um encontro com o presidente da legenda, Carlos Siqueira. Em pauta, o balanço do congresso estadual do PSB-ES, realizado em 23 de abril, e os preparativos para o próximo Congresso Nacional do partido.

Encerrando a agenda, Gavini e Brusqui se reuniram com o senador Márcio França (PSB-SP) para tratar do fortalecimento das relações institucionais e da atuação conjunta em pautas estratégicas para o partido e para o Espírito Santo.

Como gesto simbólico, os capixabas presentearam as autoridades com um café especial produzido pela Família Zandonade, em Bela Aurora, Venda Nova do Imigrante – uma das regiões mais tradicionais das Montanhas Capixabas.