Secretária de Governo do ES assume presidência do PSB de Vila Velha

A secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, tornou-se a primeira mulher presidente do PSB de Vila Velha, durante congresso municipal do partido realizado nessa segunda-feira (31). O evento lotou o auditório do CEET Vasco Coutinho, com presenças de 25 prefeitos de vários partidos, quatro deputados estaduais, lideranças e militantes políticos.

Ao lado de Emanuela Pedroso, como vice-presidente da nova direção da executiva municipal do PSB está o vice-prefeito de Vila Velha, Cael Linhalis.

Emanuela Pedroso é a mais nova filiada do partido e primeira mulher a presidir o diretório municipal do PSB de Vila Velha, segundo maior reduto eleitoral do Espírito Santo. Manu, como é chamada carinhosamente, chega às fileiras do partido com as bençãos do governador Casagrande e o entusiasmo da militância, que enxerga nela um grande nome para continuar ajudando a cuidar dos municípios capixabas, tendo em vista sua visão e prática municipalistas.

Em seu discurso, ela destacou o êxito do Governo, que vem resultando no maior volume de investimentos da história do Espírito Santo. Falou também de sua trajetória, que envolve suas experiências como ex-vereadora e ex-prefeita do município de Alto Rio Novo, ex-secretária municipal de Viana, ex-secretária-executiva da Amunes, ex-subsecretária do Governo, ex-secretária Estadual de Economia e Planejamento e atual secretária de Estado do Governo.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, fez o discurso de boas-vindas a Emanuela Pedroso, ressaltando a importância do trabalho realizado por ela, sob a liderança do governador Renato Casagrande, em benefício dos municípios de todas as regiões do Estado, com destaque para os investimentos executados na cidade vilavelhense.

Também fizeram discursos elogiosos ao trabalho de Emanuela, durante o evento, o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, o presidente eleito da Amunes, Mário Sérgio Lubiana, a vereadora Patrícia Crizanto, e a deputada estadual Janete de Sá.