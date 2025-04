Sedu lança ‘Manual de Execução Financeira do Proeti’ no Espírito Santo

A Secretaria da Educação (SEDU) lançou, nessa terça-feira (08), o “Manual de Execução Financeira do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti)” (Clique AQUI e confira). O material visa, além de fortalecer a gestão dos recursos, garantir que eles sejam aplicados com responsabilidade e reforçar o compromisso com a educação em tempo integral no Espírito Santo, se apresentando como um importante aliado das equipes que atuam nas Secretarias Municipais de Educação.

O documento foi elaborado para orientar, de forma prática e acessível, a aplicação dos recursos repassados pelo Governo do Estado, por meio do programa, com o objetivo de garantir que cada investimento realizado chegue, de fato, às salas de aula e contribua para a construção de uma educação pública de qualidade.

De acordo com o assessor do Regime de Colaboração da Educação em Tempo Integral para os Municípios (ARCTI), Gledson Figueiredo, com uma linguagem didática e direta, o manual funciona como um passo a passo, guiando os profissionais na elaboração dos planos de aplicação financeira, na execução correta dos recursos e na organização da prestação de contas. Tudo isso de forma a garantir mais segurança, transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos.

“Durante o desenvolvimento do documento, nossa equipe se debruçou sobre as principais dúvidas e desafios enfrentados pelos municípios na hora de gerir os recursos do programa. O resultado é um manual que, além de orientações técnicas, traz exemplos práticos, observações importantes e dicas valiosas sobre como priorizar os investimentos que fazem diferença no dia a dia das escolas”, destacou Gledson Figueiredo.

O que é o Proeti?

O Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti)

O lançamento do manual representa mais um passo no fortalecimento do Proeti, um programa instituído pela Lei Estadual nº 11.393/2021 e que tem sido fundamental para apoiar os municípios capixabas na ampliação da oferta de Ensino Fundamental em Tempo Integral.

Por meio do Proeti, o Governo do Espírito Santo garante suporte técnico e financeiro para que mais estudantes possam permanecer por mais tempo na escola, vivenciando novas experiências, explorando diferentes saberes e construindo relações que ultrapassam os limites da sala de aula.

Agora, com o Manual de Execução Financeira em mãos, as equipes municipais ganham mais segurança e autonomia para fazer com que os recursos do programa se transformem em ações concretas dentro das unidades escolares — sempre com o olhar atento ao que realmente importa: o desenvolvimento integral dos estudantes capixabas.