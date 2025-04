Segunda-feira de chuva e instabilidade no ES; confira a previsão

A previsao do tempo para esta segunda-feira (7) no Espírito Santo é de instabilidade e chuva durante a madrugada/manhã, devido o ventos costeiros que transportam umidade do mar para o continente.

De acordo com o Incaper, o sol deve aparecer com aberturas de nuvens no periodo da tarde.

Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Serrana, sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Norte, sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ventos com intensidade moderada a forte na região. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.