Senai ES abre vagas para cursos de Eletromobilidade

A Findes, por meio do Senai ES, deu um passo inédito na qualificação profissional ao lançar os primeiros cursos voltados para Eletromobilidade no Espírito Santo.

São 75 vagas distribuídas em três cursos, com carga horária entre 16h e 32h, sendo todos presenciais e ministrados no Senai Vitória. Além disso, o Senai ES oferece um curso de Eletromobilidade para Executivos, com 40 vagas e carga horária de 8 horas.

As inscrições estão abertas no link: https://loja.senaies.com.br/

Fundamentos de Eletricidade Automotiva (20h) – Presencial

Acionamentos e Controle de Motores Elétricos (16h) – Presencial

Manutenção em Sistemas Desenergizados de Veículos Eletrificados (32h) – Presencial

Princípios da Eletromobilidade para executivos (8h) – Presencial

Para o presidente da Findes, Paulo Baraona, ter profissionais qualificados é fundamental para que a indústria seja produtiva e, consequentemente, competitiva.

“O mercado de veículos eletrificados e híbridos está em expansão no país e não seria diferente no Espírito Santo. Inclusive, somos o Estado que mais importa veículos no Brasil. É para acompanhar essa evolução dos meios de transporte, que o Senai Vitória se transformou em um centro educacional voltado para o setor automotivo e de mobilidade elétrica”, ressalta.

Os alunos terão acesso a um conteúdo completo, incluindo circuitos elétricos, motores em corrente contínua e alternada, além do uso de inversores de frequência. A formação também abordará as inovações da eletromobilidade e as melhores práticas de segurança em alta tensão.

“Os cursos de Eletromobilidade representam um marco para a indústria automotiva capixaba, formando profissionais preparados para um setor em franca transformação e expansão, alinhado às tendências globais de sustentabilidade e inovação. Com essa iniciativa, o Senai ES reafirma seu compromisso em oferecer capacitação de excelência, conectada às demandas do mercado e à evolução tecnológico”, destaca o diretor regional do Senai ES, Geferson Santos.

Confira os cursos:

Fundamentos de Eletricidade Automotiva

Modalidade: presencial – início 19 de maio

Carga horária: 20h

Acionamentos e Controle de Motores Elétricos

Modalidade: presencial – início 02 de junho

Carga horária: 16h

Manutenção em Sistemas Desenergizados de Veículos Eletrificados

Modalidade: presencial – início 23 de junho

Carga horária: 32h

Princípios da Eletromobilidade para executivos

Modalidade: presencial – início 10 de maio

Carga horária: 8h

Os valores variam entre R$ 340 e R$ 700.