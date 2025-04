Sesp reforça segurança durante Festa da Penha 2025

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou, na última quarta-feira (16), o planejamento da Operação Festa da Penha 2025. Com o objetivo de garantir a paz social nos dias do evento, o Espírito Santo mobiliza um efetivo total de 8.004 agentes das forças de Segurança.



Os detalhes foram repassados à imprensa em entrevista coletiva, na tarde dessa quarta-feira (16). O planejamento reúne Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana.



A Festa da Penha é a maior manifestação religiosa do Espírito Santo e uma das três maiores celebrações marianas do Brasil. Neste ano, contará com 50 missas e 14 romarias, entre os dias 20 e 28 de abril. A organização espera mais de 2,2 milhões de pessoas em toda a festividade, sendo o ponto alto a Romaria dos Homens, na noite de sábado (26), com estimativa de 1 milhão de fiéis participando.



“Esta é uma operação que reúne muitos órgãos de segurança, além de outros que contribuem para a realização deste evento, que é o maior de cunho religioso do Estado e um dos maiores do Brasil. É um extenso planejamento, que exige empenho de todos nós, pois é uma Festa longa. Nosso desejo é que os devotos possam viver seu momento de fé de forma ordeira, segura e tranquila”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.



A Operação Festa da Penha 2025 tem início na manhã do próximo domingo (20), com a Corrida da Penha, primeira atividade do calendário oficial do evento. Durante os dias de Festividade, o planejamento dá atenção especial às romarias com maior deslocamento e quantidade de fiéis: na noite de domingo (20), a Romaria dos Cavaleiros; na noite de sábado (26), a Romaria dos Homens; na manhã de domingo (27), a Moto Romaria; na manhã de segunda-feira (28), a Romaria dos Ciclistas.



A Corrida da Penha e as Romarias dos Cavaleiros e dos Ciclistas ocorrem no município de Vila Velha e contarão com o apoio de batedores e viaturas posicionadas em pontos estratégicos. A Moto Romaria sairá de Viana e passará pela BR-101, atravessando os municípios de Viana, Cariacica, Vitória e Vila Velha.



Para garantir a segurança neste deslocamento, haverá um comboio de viaturas acompanhando, ambulâncias para suporte médico em caso de emergência e equipes posicionadas em pontos de apoio estratégicos ao longo do trajeto.

A Romaria dos Homens, tradicionalmente, sai da Catedral Metropolitana, em Vitória, e se desloca até o Convento da Penha, em Vila Velha, passando pela Segunda Ponte. A interdição em torno da Catedral começará às 18 horas de sexta-feira (25). Em Vitória, também haverá desvio do fluxo de veículos da Avenida Jerônimo Monteiro para a Avenida Pedro Nolasco e interdição das avenidas General Ozório e República.



Já em Vila Velha, haverá 95 pontos de bloqueio e desvio de trânsito, ao longo da Avenida Carlos Lindemberg, desde a descida da Segunda Ponte até a chegada à Prainha de Vila Velha. Em todo o percurso, Guardas municipais atuarão integrados com a Polícia Militar nas atividades de bloqueio e desvio do trânsito e apoio na área de eventos.



Os romeiros contarão com quatro pontos de apoio em Vila Velha, com água, banheiro e ambulâncias prontas para atender emergências médicas, sendo na descida da Segunda Ponte, em frente à Autoglass, no cruzamento com a rua Dom Pedro II e na Praça Duque de Caxias.



Efetivo

Ao todo, serão 8.004 agentes dedicados à segurança e à tranquilidade nos eventos da Festa da Penha 2025. O maior efetivo é o da Polícia Militar, que empenhará 6.366 policiais nos oito dias de evento. A Polícia Civil terá reforço no plantão da Delegacia Regional de Vila Velha e em delegacias especializadas, totalizando 424 policiais.



O Corpo de Bombeiros terá equipes prestando apoio durante as romarias, viaturas posicionadas em locais estratégicos, além de equipe de mergulho acompanhando a Remaria, na manhã de domingo (27). Também compete à Corporação fiscalizar instalações elétricas e uso de gás na área de alimentação da Prainha. Serão 166 bombeiros militares dedicados à Festa da Penha.



A Polícia Rodoviária Federal vai empenhar 150 policiais no evento e, no NOTAer, 58 tripulantes. As Guardas Municipais, juntas, somarão 840 agentes, sendo o maior efetivo da Guarda de Vila Velha, com 700 agentes.