Sextou! Confira a previsão do tempo antes de marcar algum compromisso

A sexta-feira (11) promete ser de céu encoberto e guarda-chuva na mão em todas as regiões do Espírito Santo. A umidade trazida pelos ventos que sopram do mar mantém o tempo fechado, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva ao longo do dia. No litoral, o vento sopra com intensidade fraca a moderada.

Na Grande Vitória, o dia será de variação de nuvens, com possibilidade de chuva em alguns períodos. Os ventos marítimos devem marcar presença com força moderada, especialmente nas áreas costeiras. A temperatura na capital varia entre 22 °C e 30 °C.

No Sul do Estado, o cenário é parecido. A previsão indica céu nublado e chuva intermitente. Nas áreas mais baixas, os termômetros ficam entre 20 °C e 30 °C. Já nas regiões de maior altitude, como os arredores de Venda Nova do Imigrante, os valores caem um pouco, com mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, as nuvens também dominam o céu e há chance de chuva ao longo do dia. Nas partes menos elevadas, as temperaturas variam de 20 °C a 26 °C. Nas áreas altas, o friozinho ganha espaço, com mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

A Região Norte terá um dia típico de tempo instável, com sol aparecendo entre nuvens e chuva em momentos isolados. As temperaturas oscilam entre 22 °C e 34 °C.

No Noroeste, o padrão se repete: variação de nuvens e chuva em alguns períodos. Nas áreas mais baixas, os termômetros vão de 22 °C a 34 °C. Já em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, o clima fica mais ameno, com mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o tempo segue nublado, com chuvas previstas durante o dia e ventos moderados ao longo do litoral. As temperaturas devem ficar entre 23 °C e 33 °C.

Com tempo instável e temperaturas variadas, a sexta-feira pede atenção redobrada na hora de sair. E claro, o guarda-chuva continua sendo o melhor companheiro para quem vai encarar as ruas capixabas.