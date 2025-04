Sinfônica do ES faz concerto no Dia das Mães no Parque Cultural

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) apresenta, no próximo dia 11 de maio, um concerto comemorativo ao Dia das Mães, com um repertório recheado de obras clássicas populares.

A apresentação faz parte da “Série Famíllias” e inaugura a programação de concertos de 2025 no Parque Cultural Casa do Governador, localizado na Praia da Costa.

A apresentação acontece sob a regência do maestro Helder Trefzger e contará com solo dos músicos da Oses Maíni Moreno, na harpa, e José Benedito Gomes, na flauta.

A entrada é gratuita, mediante a retirada de ingressos na plataforma no site do Parque Cultural Casa do Governador, neste LINK. Os ingressos estarão disponíveis no próximo dia 7 de maio, às 16h.

Notas sobre o repertório

Dentro do repertório, duas obras do compositor alemão Strauss, a marcha Einzugsmarsch, com seu ritmo e melodia contagiantes, e Tritsch-Tratsch, que tem como destaque a participação dos instrumentos de percussão que realçam a atmosfera ligeira e divertida da obra.

Do francês Bizet, foram escolhidos trechos de sua ópera mais famosa, Carmen, que são Les Toreadors (Os Toreadores), com suas conhecidas melodias, brilhantes e imponentes, e Les Dragons d’Alcala (Os Dragões de Alcalá), um grupo de soldados do corpo de guarda do quartel de Alcalá, representados pelos fagotes, acompanhados pela caixa clara e pelas cordas.

Do compositor russo Tchaikovsky, será apresentado um célebre trecho de seu ballet O Lago dos Cisnes, escrito em 1875, e a Dança Espanhola, na qual destaca-se o som das castanholas.

Do austríaco Mozart, foi escolhido o Concerto para flauta e harpa, em que o segundo movimento é um andantino, uma página sonhadora e pastoral, cuja melodia é apresentada inicialmente pela orquestra antes de ser retomada pelos solistas.

Para encerrar o programa, o célebre Bolero, do francês Ravel, que se firmou como uma das mais populares músicas de concerto, além de ser considerada uma obra-prima da escrita para os instrumentos musicais por sua orquestração extremamente refinada e criativa.

Homenagens

Na ocasião, serão feitas homenagens a duas personalidades capixabas da música: Vera da Matta, renomada sambista capixaba, reconhecida nacionalmente por sua contribuição ao samba, e Natércia Lopes, cantora lírica capixaba, reconhecida como uma das maiores representantes da música erudita no Espírito Santo. As duas comemoram 80 anos em 2025 e serão homenageadas por seu inestimável trabalho no Espírito Santo.

A realização é da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e parceria da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes).

Sobre os solistas

Maíni Moreno, harpista, é mestre em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), graduada em Música pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) e formada em harpa pelo Conservatório de Tatuí.

Ela iniciou os seus estudos em 2006, aos sete anos, na classe da professora Liuba Kletsova. Sua primeira experiência como solista, à frente da Orquestra “José dos Santos”, se deu seis meses depois, tendo sido regida pelo professor Vinícius Trisólio.

Ainda no Conservatório de Tatuí, sagrou-se vencedora no Concurso Interno de Harpa. Atualmente, é harpista da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (OSES) e atua como convidada em diversas orquestras brasileiras.

O flautista José Benedito Gomes é doutor em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Flautista da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) e professor da Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (Fames).

É coordenador do projeto Flauta Brasil. Realizou diversas apresentações com o flautista Altamiro Carrilho, o violonista Henrique Gomes, a harpista Gláucia Castilhos e a pianista Paula Galama. Realizou gravações e espetáculos com diversos artistas da música popular.

Serviço:

Série Famílias

Data: 11 de maio (domingo)

Hora: 11h⁠

Local: Parque Cultural Casa do Governador | Rua Santa Luzia – Praia da Costa, Vila Velha – ES, Brasil