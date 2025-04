Tempo segue instável no Sul do ES; confira a previsão

A previsão do tempo para esta terça-feira (15) é de instabilidades no estado devido a umidade trazida pelos ventos costeiros.

De acordo com o Incaper, há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, sendo menos frequente na metade norte do Estado.

Na Grande Vitória, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.