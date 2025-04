Terços e chaves: objetos estão sendo abençoados na Festa da Penha

De alimentos a chaves, diversos objetos estão sendo abençoados durante o oitavário da Festa da Penha, o maior evento religioso do Espírito Santo e o terceiro maior do Brasil. A programação segue até o dia 28 de abril e reúne milhares de fiéis no Convento da Penha, em Vila Velha.

As bênçãos acontecem diariamente, antes das missas. No domingo, os fiéis levaram chaves para serem abençoadas. Na segunda-feira, foi a vez dos alimentos. Já nesta terça, os terços, símbolo tradicional da devoção católica, foram os protagonistas. Centenas de pessoas ergueram os seus terços no momento especial de oração.

A iniciativa, que já havia acontecido em 2024, vem se consolidando como uma tradição no evento. A cada dia, os devotos são convidados a levar um tipo diferente de objeto para receber a bênção. Para os próximos dias, novas bênçãos estão programadas para quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo — sendo que o item de quarta-feira já foi definido: será a foto da família. Os objetos dos dias seguintes serão divulgados ao longo da semana no Instagram oficial do evento e durante as celebrações.

Festa da Penha 2025

Com o tema “Com Maria, peregrinos da esperança”, a 455ª Festa da Penha é realizada em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fiéis a redescobrirem a esperança e espalhá-la. Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, contando com a instalação do terço gigante no dia 19 de abril, estão previstas mais de 50 missas e 14 romarias. A estimativa é reunir milhares de fiéis até o dia 28 de abril no maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil.