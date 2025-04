Toninho Bitencourt toma café da manhã com servidores em Marataízes

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, participou na manhã desta terça-feira (15) de um café da manhã com os servidores da Prefeitura. O encontro, realizado no saguão térreo da sede do Executivo, teve como objetivo fortalecer a integração entre os funcionários e o Gabinete do Prefeito.

Diálogo

Mais de 100 servidores marcaram presença na confraternização, que teve início com a execução do Hino Nacional Brasileiro. O secretário municipal de Administração, João Batista, foi o primeiro a se pronunciar, destacando a necessidade de reformas no prédio da Prefeitura e ressaltando a importância dos cerca de 150 servidores que atuam na sede do Executivo. Ele também enfatizou o esforço do prefeito em manter um diálogo próximo com a equipe.

Durante seu discurso, Toninho Bitencourt reforçou seu compromisso com a valorização do funcionalismo público. “Sou servidor público como vocês. Sei da importância de cada um aqui. Sem os servidores, a máquina pública não funciona”, afirmou.

Dificuldades financeiras

O prefeito também reconheceu as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município e pediu o apoio dos servidores para superar os desafios. “O Município ainda enfrenta limitações orçamentárias e entendo as queixas da população. Mas estamos trabalhando para reverter essa situação o quanto antes. Conto com vocês nessa caminhada”, disse.

Ao final, Bitencourt destacou a importância de um atendimento humanizado por parte das secretarias e se colocou à disposição para ouvir os servidores. Ele também convidou os funcionários a visitarem seu gabinete sempre que necessário.