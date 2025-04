Tragédia no ES: casa desaba, deixa dois mortos e criança ferida

Um homem e uma mulher morreram após uma casa desabar, nesta sexta-feira (18), no bairro Areinha, no município de Viana.

De acordo com informações preliminares, eles eram um casal. Uma criança, de 7 anos, também foi atingida e teve ferimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e resgatou as vítimas.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o desabamento do imóvel. Imagens divulgadas pela Defesa Civil municipal mostram o tempo chuvoso, o que pode ter contribuído para o acidente.

A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na madrugada deste sábado (19), às 0h25, para uma ocorrência de acidentes diversos com vítima fatal na localidade.

“Os corpos das duas vítimas fatais, um do sexo feminino e outro masculino, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, localizado em Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares”, afirmou.