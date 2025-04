TRE reprova contas do PSDB no ES e exige devolução de recursos; veja

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) rejeitou, nesta segunda-feira (31), as contas do diretório capixaba do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) referentes ao ano de 2020. Além da desaprovação, a decisão determina a devolução de R$ 17.650 mil ao Tesouro Nacional.

Irregularidades graves

Segundo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, foram identificadas irregularidades consideradas graves o suficiente para a reprovação da prestação de contas. As falhas apontadas estão relacionadas à contratação de serviços de transporte durante o período eleitoral, incluindo a ausência de informações sobre as placas dos veículos e os postos de combustíveis utilizados nos abastecimentos.

O partido chegou a apresentar correções, mas, conforme o parecer do órgão, ainda persistiram inconsistências. Uma delas foi a ausência de registros no “Demonstrativo de Doações Estimáveis”, documento essencial para a transparência da contabilidade partidária.

Informações exigidas

O procurador Alexandre Senra também destacou que nem todas as informações exigidas foram fornecidas pelo PSDB, o que manteve as irregularidades apontadas no processo.

Leia Também: Erick Musso defende anistia aos réus dos atos de 8 de janeiro de 2023