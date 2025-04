Trump impõe tarifa de 25% sobre carros importados e impacto atinge Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (2) um novo pacote de tarifas sobre a importação de veículos e autopeças. A medida, que entra em vigor já nesta quarta-feira (3), elevará para 25% a alíquota cobrada sobre carros estrangeiros que entram no mercado americano. Já as autopeças terão a taxação aplicada a partir de 3 de maio.

Segundo maior destino das peças brasileiras

A decisão pode ter impactos diretos para a indústria brasileira, especialmente no setor de autopeças. Em 2024, o Brasil exportou US$ 1,3 bilhão em componentes automotivos para os EUA, representando 17% das vendas externas do setor. O país é o segundo maior destino das peças brasileiras, ficando atrás apenas da Argentina. No entanto, ainda não há uma definição sobre quais itens estarão na lista de produtos sobretaxados.

No segmento de veículos, o impacto pode ser menor. No ano passado, o Brasil exportou US$ 242 milhões em caminhões para os Estados Unidos, enquanto as vendas de carros de passeio foram tímidas, somando apenas US$ 6 milhões.

Antes da medida, a tarifa de importação para carros nos EUA era de apenas 2,5%. Com o aumento, os veículos estrangeiros devem encarecer, afetando principalmente países como México, Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha, que estão entre os maiores exportadores para o mercado americano.

Arrecadar até US$ 100 bilhões

O governo de Trump estima arrecadar até US$ 100 bilhões com a nova política tarifária. Durante a assinatura da ordem executiva, o presidente afirmou que a receita pode chegar a US$ 1 trilhão, embora não tenha detalhado os cálculos.

Novos anúncios sobre taxações específicas são esperados ao longo desta terça-feira. A medida reforça a estratégia protecionista de Trump, que busca fortalecer a indústria automotiva dos EUA às vésperas da eleição presidencial.

