União no PT-ES lança Coser e Iriny para liderar partido até 2028

O Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo caminha para um novo ciclo de unidade interna e fortalecimento político. Quatro importantes tendências partidárias — Alternativa Socialista (AS), Campo Pra Voltar a Sonhar (PVS), Articulação de Esquerda, Democracia Socialista, Resistência Socialista e DEPAR — anunciaram nesta semana uma aliança estratégica para disputar o Processo de Eleição Direta (PED) de 2025.

Após amplo diálogo, as correntes chegaram a um acordo para apoiar a candidatura do deputado estadual João Coser à presidência do PT-ES no primeiro biênio da próxima gestão (2025-2026). A proposta prevê alternância no comando partidário, com a deputada estadual Iriny Lopes assumindo a presidência no segundo biênio (2027-2028), em uma gestão compartilhada e baseada em decisões coletivas.

Fortalecimento do partido

De acordo com os grupos que integram a nova aliança, o objetivo é fortalecer a democracia interna do partido, ampliar a participação das bases e preparar o PT para os desafios políticos do Espírito Santo e do país. A coalizão também reafirma o apoio à governabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de defender sua reeleição em 2026.

Entre os compromissos assumidos pela frente unificada estão a manutenção e ampliação das bancadas federal e estadual, a reeleição do senador Fabiano Contarato e o fortalecimento do protagonismo do PT nas eleições gerais de 2026. Também será prioridade a reestruturação dos diretórios municipais, com foco especial no interior do Estado, promovendo ações de formação e organização partidária para ampliar a presença do partido em câmaras e prefeituras das principais cidades capixabas.

Amplo diálogo

A aliança também pretende intensificar o diálogo com os movimentos sociais, retomando a conexão histórica do PT com as lutas populares e sindicais. “É hora de colocar o Espírito Santo no centro do projeto nacional de transformação do país”, afirmam os signatários da união.