URGENTE! Defesa Civil alerta para chuvas intensas no Sul do ES

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) alerta a população capixaba para a previsão de chuvas variando entre moderada e forte em grande parte do Espírito Santo. Asprecipitações podem ocorrer entre esta quinta-feira (10) e sexta-feira (11). Os maiores acumulados poderão ocorrer especialmente sobre áreas do Caparaó e do setor sul do Estado. Além do acumulado de chuva, podem ocorrer rajadas de vento, granizo e descargas elétricas atmosféricas.

As informações constam no Boletim Meteorológico da Cepdec desta quinta-feira (10). Conforme o Boletim, entre as 15 horas desta quinta-feira (10) e 15h desta sexta-feira (11), existe a possibilidade de chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas de vento e granizo de impacto alto nas regiões do Caparaó, sul e serrana do Espírito Santo; e de impacto moderado nas regiões Central, norte e Metropolitana do Estado.

A Defesa Civil emite os avisos com o objetivo de manter a população informada sobre a possibilidade de ocorrências e prevenir transtornos causados por eventos climáticos. Os moradores das regiões mencionadas nos avisos devem permanecer atentos e adotar as providências necessárias ao identificarem situações de risco.

A equipe publica os avisos diariamente nos Boletins Meteorológicos, disponíveis no site: https://alerta.es.gov.br/boletim-meteorologico.

A população também pode acompanhar as atualizações pelos canais oficiais:

Instagram da Defesa Civil: @defesacivil.es – onde são publicados vídeos com informações sobre a previsão do tempo e orientações para a prevenção de desastres.

SMS: enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP de interesse. É possível cadastrar mais de um CEP. O sistema usa mensagem de texto para avisar moradores sobre o risco de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra.

WhatsApp: mandar um “olá” para (61) 2034-4611 e seguir as orientações. O canal envia avisos, orientações e esclarecimentos sobre as condições meteorológicas