URGENTE! Grave acidente entre ônibus e carreta em Anchieta

Um acidente grave envolvendo um ônibus e uma carreta deixou feridos na tarde deste domingo (27), no quilômetro 361 da BR-101 Sul, em Anchieta, no Espírito Santo. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e está recebendo atendimento das equipes de resgate.

Agentes da concessionária Eco101, responsáveis pela rodovia, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros, estão mobilizados no local para o socorro às vítimas e controle do trânsito.

Por conta da colisão, o tráfego opera em sistema de pare e siga, com lentidão no trecho. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção. Novas informações serão divulgadas em breve.