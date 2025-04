URGENTE! Prefeito de Santa Maria de Jetibá é cassado pela Justiça

A Justiça Eleitoral decidiu, nesta quarta-feira (9), pela cassação dos mandatos do prefeito de Santa Maria de Jetibá, Ronan Zucoloto Souza Dutra (PL), conhecido como Ronan Fisioterapeuta, e de seu vice, Rafael Bozani Pimentel (PL). A sentença, assinada pelo juiz Carlos Ernesto Campostrini Machado, é contundente: houve abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Ambos também foram declarados inelegíveis por oito anos.

O estopim da decisão foi a divulgação, no dia da eleição municipal de 2020, de uma pesquisa eleitoral falsa nas redes sociais e em grupos de aplicativos de mensagem. O conteúdo — que apresentava Ronan na liderança das intenções de voto — sequer era registrado na Justiça Eleitoral, o que configura clara violação da legislação.

Pesquisa manipulada

Segundo a denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE), a pesquisa manipulada foi disseminada por aliados do então candidato. Um dos grupos usados na estratégia, inclusive, seria administrado pelo próprio Ronan, que tentou se eximir da responsabilidade alegando desconhecimento. A Justiça, no entanto, viu nessa postura uma omissão deliberada, que favoreceu diretamente a circulação do conteúdo fraudulento.

“O silêncio e a inércia dos investigados diante da disseminação da desinformação contribuíram para sua perpetuação, em um momento crucial do pleito”, diz a decisão. A falsa pesquisa ganhou força justamente na manhã do dia da votação — um período crítico em municípios do interior, quando muitos eleitores já comparecem às urnas.

A reação do então candidato também chamou atenção: apenas às 12h55, horas depois do início da votação e após provocação do MPE, Ronan divulgou uma nota negando envolvimento. Ainda assim, não há qualquer indício de que esse desmentido tenha sido veiculado nos mesmos canais usados para espalhar a mentira. Ou seja: grande parte dos eleitores pode ter votado sob influência direta da manipulação, sem qualquer contraponto.

Vitória apertada

A vitória de Ronan nas urnas foi apertada: apenas 63 votos o separaram do segundo colocado, Hans Dettmann (Republicanos). A diferença mínima, somada ao uso estratégico da desinformação, reforça o peso da conduta irregular no resultado da eleição.

Apesar da cassação e da declaração de inelegibilidade, tanto Ronan quanto Rafael ainda podem recorrer da decisão e permanecer no cargo até o julgamento final. A Justiça também determinou a realização de uma nova eleição no município, escancarando mais uma vez como o uso de fake news continua sendo um recurso eficaz — e devastador — para manipular a vontade popular.

O que diz o prefeito?

A reportagem entrou em contato com o prefeito para comentar o assunto, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. O espaço permanece aberto para manifestações futuras.