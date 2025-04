Ex-servidor da Câmara de Vitória é suspeito de financiar o tráfico

Ex-servidor da Câmara de Vitória é suspeito de financiar tráfico de drogas, revela investigação

Uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) aponta que um ex-servidor da Câmara de Vereadores de Vitória teria atuado no financiamento de um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas. Luiz Nicoletti, preso na última terça-feira (1º), seria responsável pela gestão financeira da organização, que planejava trazer entorpecentes de Rondônia.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Nicoletti teria desempenhado um papel estratégico dentro da estrutura criminosa. Mesmo após um dos investigados, identificado como João Gabriel Coitinho Maciel, desistir da operação, ele teria mantido a movimentação de recursos financeiros para viabilizar o esquema ilícito. “A análise dos elementos colhidos revela a existência de uma estrutura criminosa organizada, voltada para o tráfico de drogas, na qual cada integrante desempenhava uma função específica e interligada”, aponta a denúncia.

A investigação, inicialmente conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, ligada à Polícia Federal, resultou na denúncia de 50 pessoas no âmbito da Operação Mosaico. Durante a apuração, a quebra de sigilo de dados de João Gabriel e o compartilhamento de provas revelaram sua ligação próxima com Nicoletti. Mensagens trocadas via WhatsApp desde 2022 indicam movimentações financeiras suspeitas que, segundo o MPES, estariam relacionadas ao tráfico de drogas.

Diante dos indícios, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva de Nicoletti, pedido aceito pela Justiça e cumprido com apoio da Polícia Militar. Ele também foi exonerado da Câmara de Vereadores de Vitória.

Câmara se manifesta sobre a exoneração

Em nota, a Câmara Municipal de Vitória informou que Luiz Nicoletti foi nomeado para a instituição em 2022 e que, assim que a atual gestão tomou conhecimento das acusações, adotou as medidas cabíveis para sua exoneração. “A Presidência reforça seu compromisso com a integridade no serviço público e reitera que eventuais condutas alheias às suas funções não refletem os princípios que norteiam esta instituição”, destacou o comunicado.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Nicoletti, mas o espaço permanece aberto para manifestações.

