Vandinho Leite garante obras e melhorias para Ibitirama com Casagrande

O deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) participou de uma reunião com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), ao lado do prefeito de Ibitirama, Reginaldo, e do vice-prefeito Rogerão. O encontro teve como objetivo garantir investimentos importantes para o município, localizado na região do Caparaó.

Entre as demandas apresentadas estão a revitalização do distrito de Santa Marta, o recapeamento do centro de Ibitirama e intervenções para contenção de encostas — medidas que visam promover melhorias urbanas e mais segurança para a população local.

“Agradeço ao governador Renato Casagrande e ao vice-governador Ricardo Ferraço pelo compromisso com o desenvolvimento do nosso interior”, afirmou Vandinho Leite. Segundo o parlamentar, o trabalho conjunto entre diferentes esferas do poder público é essencial para levar avanços às comunidades capixabas.

Também participaram do encontro a secretária de Governo Emanuela Pedroso e o secretário da Casa Civil Júnior Abreu.