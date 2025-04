Véspera de feriado! Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira

Na quinta-feira, a permanencia dos ventos úmidos, trazida pelos ventos costeiros mantém as condições de instabilidade no Espírito Santo.

De acordo com o Incaper, pode ocorrer chuva ao longo do dia em todas as regiões, sendo menos frequente na metade norte do Estado

Na Grande Vitória, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens, com previsão de chuva passageira em alguns momentos.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.