VÍDEO | Fumaça preta e densa causa “pânico” em Cachoeiro

Uma fumaça preta e densa deixou moradores do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, em pânico na manhã desta quinta-feira (17).

Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram a fumaça saindo de um imóvel e se espalhando pela região. Não informações sobre o que pode ter provocado a fumaça.

Informações preliminares apontam que há suspeita de que houve um princípio de incêndio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada.

Não há informações sobre feridos. O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que houver novas informações.

