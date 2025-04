VÍDEO | Idosa desaparece após sair para caminhar em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo continua, nesta terça-feira (29), as buscas por uma idosa, de 66 anos, que desapareceu após ter saído para caminhar no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. O fato ocorreu no último sábado (26).

“As investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada”, explicou a PC-ES por meio de nota.

As últimas imagens da diarista, identificada como Iraci de Souza Teixeira, foram feitas por uma câmera de segurança. Graça, como é popularmente conhecida, estava com um traje de atividade física, calça legging, top e blusa de academia tipo tule.

A polícia ainda ressalta que informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.