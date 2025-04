VÍDEO| Operação conjunta reforça fiscalização e segurança em Cachoeiro

A Polícia Militar em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM) e Agentes Municipais de Trânsito realizou a Operação Integrada Kadron em Cachoeiro na noite da última terça-feira (22). O objetivo da operação é fiscalizar e reforçar a segurança pública no município. Na ação foram abordados veículos e motocicletas em pontos estratéficos da cidade.

A principal frente de fiscalização aconteceu na Avenida Beira Rio, próximo ao Supermercado Casagrande, e também na Rua Bernardo Horta. Na operação, a PM fez abordagem de 198 pessoas, 185 motocicletas e 20 carros, com 19 notificações emitidas e 7 veículos removidos (sendo 6 motos e 1 carro).

Entre as infrações registradas pela GCM, destacam-se casos de condução sem placas, CNH vencida, falta de habilitação, ausência de equipamentos obrigatórios e veículos não licenciados. A Polícia Militar também contribuiu significativamente com 72 autos de infração (AITs) e a remoção de 13 veículos (12 motocicletas e 1 carro).

Em suma, 22 guardas civis municipais e 13 policiais militares participaram do efetivo. Os envolvidos demosntraram a força de segurança promovendo um trânsito mais seguro e ordenado.

Compromisso com a segurança

Para o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, a operação é um exemplo claro de como a integração entre os órgãos de segurança pode gerar resultados concretos para a cidade. “A Operação Kadron II reforça nosso compromisso com a segurança viária e com a tranquilidade da população. Estamos atuando com firmeza, responsabilidade e de forma integrada para coibir irregularidades, reduzir riscos e garantir um trânsito mais seguro para todos os cachoeirenses”.

Siqueira também destacou o papel da GCM e da parceria com a Polícia Militar. “Nossos agentes têm atuado de forma cada vez mais estratégica, com base em dados e mapeamentos de ocorrências. A parceria com a PM é fundamental para o sucesso das operações, e esse alinhamento garante eficiência e presença onde realmente importa”.

A Operação Kadron II faz parte de uma série de ações contínuas de fiscalização promovidas pela Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, e tem como objetivo principal combater infrações, promover a educação no trânsito e preservar vidas.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação